"Домушник", обокравший мать Ольги Бузовой, получил пять лет колонии

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:45:58+03:00

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга дал пять лет колонии 37-летнему мужчине, которого обвиняли в серии квартирных краж. Одной из потерпевших была мать Ольги Бузовой, из дома которой пропали деньги и ценности на шесть миллионов рублей.

- Суд установил, что в июле и августе 2018 года и в мае 2019 года подсудимый, с целью хищения чужого имущества, путем отжатия стеклопакетов, через окно, незаконно проникал в жилище потерпевших, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

К квартиру мамы поп-звезды «гастролер» из Белоруссии влез в августе 2018 года. Впрочем, сам мужчина и его адвокаты причастность именно к этому эпизоду отрицали. Представитель Ирины Бузовой пояснил, что подозреваемый хочет уйти от обвинения в краже в крупном размере, ведь ущерб был большим, а значит и вердикт суда мог оказаться более суровым.

Сама Ирина Александровна не «жаждала крови» и верила в силу правосудия. Судя по всему, оно свершилось. Впрочем, пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU