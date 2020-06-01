2020-06-01T21:07:40+03:00
Происшествия

Названа причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных коронавирусом у Горбольницы №2

По информации комздрава Санкт-Петербурга, загорелась компрессорная установка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Установлена причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных COVID-19 в Санкт-Петербурге. Фото: комздрав Санкт-ПетербургаУстановлена причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных COVID-19 в Санкт-Петербурге. Фото: комздрав Санкт-Петербурга
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Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана назвал причину пожара в рефрижераторе, предназначенном для временного хранения тел петербуржцев, умерших с коронавирусом. Оказалось, в контейнере, установленном на территории Городской больницы №2, где как раз лечат больных COVID-19, загорелась компрессорная установка (предназначена для сжатия воздуха или газа – Прим. ред.).

Контейнер располагается на на территории Городской многопрофильной больницы №2. Фото: комздрав Санкт-Петербурга

Контейнер располагается на на территории Городской многопрофильной больницы №2. Фото: комздрав Санкт-Петербурга

- Загорелась компрессорная установка. Пожар достаточно быстро локализовали в течение нескольких минут благодаря спасателям МЧС. В настоящее время отдел дознания проводит расследование данного инцидента. Изнутри контейнер остался абсолютно неповрежденным. Пять тел, которые находились внутри, не пострадали, - отметил Андрей Сарана.

Ранее «Комсомолке» подтвердили, что вскрытия пятерых тел пройдет в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названа причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных коронавирусом у Горбольницы №2
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