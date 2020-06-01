Названа причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных коронавирусом у Горбольницы №2
Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана назвал причину пожара в рефрижераторе, предназначенном для временного хранения тел петербуржцев, умерших с коронавирусом. Оказалось, в контейнере, установленном на территории Городской больницы №2, где как раз лечат больных COVID-19, загорелась компрессорная установка (предназначена для сжатия воздуха или газа – Прим. ред.).
Контейнер располагается на на территории Городской многопрофильной больницы №2. Фото: комздрав Санкт-Петербурга
- Загорелась компрессорная установка. Пожар достаточно быстро локализовали в течение нескольких минут благодаря спасателям МЧС. В настоящее время отдел дознания проводит расследование данного инцидента. Изнутри контейнер остался абсолютно неповрежденным. Пять тел, которые находились внутри, не пострадали, - отметил Андрей Сарана.
Ранее «Комсомолке» подтвердили, что вскрытия пятерых тел пройдет в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU