Молодую медсестру из Ленэкспо накажут за расстегнутую молнию на костюме

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:44:01+03:00

По аналогии с Тулой, в Петербурге может появиться своя "голая" медсестра. Фото: СОЦСЕТИ

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Крупный штраф грозит молодой медсестре Госпиталя Ветеранов войн, работающей в Ленэкспо. Причиной стала расстегнутая молния на защитном костюме, а также другие нарушения в противовирусном обмундировании, которые были замечены во время визита в лечебницу губернатора Санкт-Петербурга.

- Да, такое дело нам поступило. Рассмотрение назначено на 17 июня. Согласно административному кодексу, за снятые очки и прочие нарушения, виновному грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что визит губернатора Александра Беглова во временный госпиталь в Ленэкспо состоялся еще 15 мая. Его сопровождала в том числе главный санитарный врач города, она же глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова, которая и заметила нарушение.

Напомним, что ранее в Туле разразился скандал из-за «голой» медсестры, которая работала в прозрачном комбинезоне в одном нижнем белье. «Комсомолка» нашла ее фото без костюма.

ИСТОЧНИК KP.RU