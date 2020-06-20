Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента на Невском проспекте

20 Июнь 2020 2020-06-20T01:15:07+03:00

Главу Следкома интересует, почему мошенники, с которыми конфликтовал убитый, несколько лет внаглую работали в городе

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль громкое уголовное дело об убийстве студента СПбГУ на Невском проспекте. Напомним, парень вступил в конфликт с компанией, которая брала деньги с горожан за оформление медкнижек, но в итоге всех обманывала, а деньги не возвращала. Охранника конторы Заура Каримова, застрелившего студента и сбежавшего с места преступления, поймали и заключили в СИЗО.

- Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие слишком длительной работе предполагаемых мошенников, а также установить ответственных должностных лиц, которые проверяли деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу.

Напомним, что 24-летний Владислав Голиков скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU