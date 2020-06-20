Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента на Невском проспекте
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль громкое уголовное дело об убийстве студента СПбГУ на Невском проспекте. Напомним, парень вступил в конфликт с компанией, которая брала деньги с горожан за оформление медкнижек, но в итоге всех обманывала, а деньги не возвращала. Охранника конторы Заура Каримова, застрелившего студента и сбежавшего с места преступления, поймали и заключили в СИЗО.
- Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие слишком длительной работе предполагаемых мошенников, а также установить ответственных должностных лиц, которые проверяли деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу.
Напомним, что 24-летний Владислав Голиков скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU