2020-06-20T01:15:07+03:00
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента на Невском проспекте

Главу Следкома интересует, почему мошенники, с которыми конфликтовал убитый, несколько лет внаглую работали в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Глава Следкома РФ взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве студента на Невском проспекте. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга / СОЦСЕТИГлава Следкома РФ взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве студента на Невском проспекте. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга / СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль громкое уголовное дело об убийстве студента СПбГУ на Невском проспекте. Напомним, парень вступил в конфликт с компанией, которая брала деньги с горожан за оформление медкнижек, но в итоге всех обманывала, а деньги не возвращала. Охранника конторы Заура Каримова, застрелившего студента и сбежавшего с места преступления, поймали и заключили в СИЗО.

- Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие слишком длительной работе предполагаемых мошенников, а также установить ответственных должностных лиц, которые проверяли деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу.

Напомним, что 24-летний Владислав Голиков скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция ответила на обвинения в подтасовке фактов ДТП, в котором дочь экс-депутата Госдумы сбила 5-летнего мальчика на «зебре
Вячеслав Малафеев одним словом оценил игру юного вратаря «Ростова», пропустившего 10 мячей
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента на Невском проспекте
Водитель автобуса трогал за интимные места 13-летнюю девочку в Ленобласти
Белки пришли в пустой Петергоф на экскурсии вместо туристов
Петербургские археологи нашли фундамент старинной часовни на заброшенном кладбище
Больше 5 тысяч медиков заболели в Санкт-Петербурге с начала пандемии
Три врача из Санкт-Петербурга признаны лучшими в России
Вывозной рейс из Германии вернул домой 130 петербуржцев
Поросенка и козлят спасли при сильном пожаре хозпостроек в Ленобласти
Суд отправил в СИЗО борца, избившего петербургских полицейских
Медработникам Санкт-Петербурга вручили награды за спасение больных с коронавирусом
Двух раскрепощенных девушек в нижнем белье заметили в петербургском метро
Метро Санкт-Петербурга готово вернуться к обычному графику работы
За время самоизоляции петербуржцы спускались в метро больше 25 миллионов раз
Женщина пострадала при взрыве бойлера в салоне красоты на Садовой
В Смольном опровергли данные о заражении коронавирусом 200 тысяч петербуржцев
Уборщики, буфетчики и кастелянши больниц получат выплаты за работу в «красной зоне»
Огромная очередь опять выстроилась перед магазином Zara на Невском проспекте
Прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту жительства закончится 21 июня
Пляжи Курортного района готовы к летнему сезону
Смольный разрешил малым театрам Сакнт-Петербурга работать с 22 июня
Петербургский ЗакС наградил врачей в преддверии Дня медицинского работника