2020-07-08T19:59:00+03:00
Спорт

«Зенит» победил «Сочи» в трофейном матче со счетом 2:1

Мячами за сине-бело-голубых отметились Малком и Сердар Азмун
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" победил "Сочи" и готовится к получению кубка РПЛ. Фото: twitter.com/zenit_spb"Зенит" победил "Сочи" и готовится к получению кубка РПЛ. Фото: twitter.com/zenit_spb
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Новоиспеченный чемпион Российской Премьер-Лиги «Зенит» победил «Сочи» в матче, после которого клубу вручат обновленный кубок турнира. Команда не стала расслабляться вопреки прогнозам скептиков и уверенно разобралась с гостями, хотя и уступала по счету.

Все началось с быстрого гола от Антона Заболотного, который слегка шокировал петербургских болельщиков. Однако под конец первого тайма счет сравнял бразилец Малком благодаря своему высокому классу. Нападающий вонзил мяч прямо в левую девятку ворот, ударив из-за пределов штрафной. Точку в игре поставил Сердар Азмун после рикошета от штанги.

Добавим, что блистательный матч провел и голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, не раз выручивший команду. Как итог – результат под стать праздничной атмосфере игры.

Сейчас футболисты переодеваются в золотые футболки и готовятся получить трофей, обновленный к ребрендингу РПЛ.

- Его покрыли никелем и золотом. Масса трофея – шесть килограмм, а его высота составляет 65 сантиметров, - интригуют в пресс-службе «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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