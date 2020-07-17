2020-07-17T17:33:31+03:00
Общество

Донорам плазмы для лечения COVID-19 заплатят по пять тысяч рублей

Постановление о выплатах подписал губернатор Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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Донорам плазмы заплатят по 5 тысяч рублей.Донорам плазмы заплатят по 5 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Доноры «антиковидной» плазмы в Санкт-Петербурге будут получать компенсационные выплаты. Людям, сдавшим биоматериал который поможет в лечении коронавирусной инфекции, после процедуры дадут по пять тысяч рублей.

- Плазму могут сдавать люди, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Размер выплаты зависит от объема сданной плазмы, максимальная сумма - 5000 рублей. Средства будут направлены из Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом плазма нужна не любого переболевшего конронавирусом человека, а лишь того, организм которого начал вырабатывать антитела к инфекции. Таких, увы, не так много. Согласно некоторым исследованиям - около 20%.

Зато сданная плазма поможет нынешним больным, находящимся в тяжелом состоянии. В Петербурге успешно проводят процедуры по переливанию плазмы и в большинстве случаев они дают положительные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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