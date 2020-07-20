2020-07-20T21:25:45+03:00
Общество

Режим ЧС в Колтушах официально сняли

Его ввели еще в начале марта из-за горящей мусорной свалки, травившей местных жителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Злополучную свалку в Колтушах ликвидировали, а режим ЧС - сняли. Фото: vk.com/koltushi_navsegdaЗлополучную свалку в Колтушах ликвидировали, а режим ЧС - сняли. Фото: vk.com/koltushi_navsegda
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Режим ЧС в Колтушах, что в Ленобласти, наконец-то подошел к концу. Его снял губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Соответствующее распоряжение уже подписано. Напомним, режим ЧС ввели из-за злополучной мусорной свалки, которая, во-первых, была нелегальной, а во вторых, постоянно горела и травила местных жителей. Разрешить проблему помогли власти и сотрудники ОМОН, под натиском которых охранники пахучей территории сдались.

Теперь участок бывшей свалки не узнать. Фото: vk.com/koltushi_navsegda

Теперь участок бывшей свалки не узнать. Фото: vk.com/koltushi_navsegda

- За 1,5 месяца с этой территории вывезли больше 70 тысяч кубических метров мусора. По итогам выездной инспекции и изучения результатов исследований Роспотребнадзора и Госэконадзора сделано заключение, что экологическая обстановка на участке бывшей свалки восстановлена, - обрадовали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Чтобы похожий кошмар не случился вновь, за землей бывшей свалки теперь будет тщательно следить администрация Колтушского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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