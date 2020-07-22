Работников учреждений культуры Санкт-Петербурга могут сократить

22 Июль 2020 2020-07-22T22:22:39+03:00

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Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга Максим Резник в своих соцсетях утверждает, что 10% работников учреждений культуры в городе могут попасть под сокращение. Напомним, ранее губернатор Александр Беглов выступил за уменьшение штата чиновников. Чуть позже в Смольном дополнили, что сокращения коснутся и бюджетников из подведомственных организаций. Однако увольнения не грозят тем, кто работает в сферах медицины, образования и соцзащиты.

Внутренний документ, опубликованный депутатом. Фото: vk.com/maxim.reznik

Слова о сокращении сотрудников учреждений культуры Резник подкрепляет внутренним документом, направленным главам подведомственных организаций.

- Беглов дал поручение сократить каждого десятого (!) бюджетника. Сегодня театры, школы, библиотеки получили это письмо. Нет слов цензурных, - пишет Резник во «Вконтакте».

Добавим, что в комитете по культуре Санкт-Петербурга пока что ничего не знают о возможном сокращении.

ИСТОЧНИК KP.RU