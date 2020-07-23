23 Июль 2020 2020-07-23T16:27:10+03:00

По нему, закрыться могут десятки авторских баров, площадью меньше 50 квадратных метров

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Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о запрете «наливаек». Теперь все заведения, расположенные в жилых домах и имеющие площадь зала менее 50 квадратных метров будут лишены права продавать алкоголь. Для многих баров это фактически означает закрытие.

- Закон о запрете продажи алкоголя в точках общепита, в которых площадь зала обслуживания менее 50 квадратных метров, подписан, - сообщил в соцсетях автор законопроекта депутат Денис Четырбок.

Одновременно с подписанием документа, глава города поручил профильным комитетам городского правительства создать экспертную группу, которая будет регулировать деятельность так называемых «авторских баров».

Это те заведения, которые могут закрыться, но имеют хороший рейтинг у посетителей и не мешают жить горожанам.

Отметим, что действовать новый закон начнет с 1 января 2021 года. С резкой критикой инициативы ранее выступал депутат Госдумы Виталий Милонов.

ИСТОЧНИК KP.RU