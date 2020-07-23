Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о запрете «наливаек»
Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о запрете «наливаек». Теперь все заведения, расположенные в жилых домах и имеющие площадь зала менее 50 квадратных метров будут лишены права продавать алкоголь. Для многих баров это фактически означает закрытие.
- Закон о запрете продажи алкоголя в точках общепита, в которых площадь зала обслуживания менее 50 квадратных метров, подписан, - сообщил в соцсетях автор законопроекта депутат Денис Четырбок.
Одновременно с подписанием документа, глава города поручил профильным комитетам городского правительства создать экспертную группу, которая будет регулировать деятельность так называемых «авторских баров».
Это те заведения, которые могут закрыться, но имеют хороший рейтинг у посетителей и не мешают жить горожанам.
Отметим, что действовать новый закон начнет с 1 января 2021 года. С резкой критикой инициативы ранее выступал депутат Госдумы Виталий Милонов.
ИСТОЧНИК KP.RU