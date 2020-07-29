В РЖД рассказали о ситуации на путях после столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге
Представители Октябрьской железно дороги - подразделения РЖД - рассказали, что сейчас происходит на аварийном участке путей, где днем 28 июля столкнулись два встречных поезда. Тогда с рельсов сошли два локомотива и один вагон, а сами пути были разворочены.
- По состоянию на утро 29 июля подняты вагон, электровоз и одна секция второго электровоза. Продолжаются работы по подъему второй секции, восстановлению железнодорожного пути, стрелочных переводов и контактной сети, - сообщает пресс-служба ОЖД
Всего в работах по ликвидации последствий аварии задействованы около 180 ремонтных рабочих и инженерного персонала дороги. На место пригнаны два восстановительных поезда с подъемными кранами со станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.
Отметим, что ветка, на которой произошло столкновение, обособленная и предназначено исключительно для грузового движения.
По последним данным, пути восстановлены, поезда по ветке снова идут.
В Петербурге с рельсов сошли три локомотива (съемка: МЧС России по Санкт-Петербургу).! другой источник
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