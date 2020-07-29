2020-07-29T13:46:11+03:00
Происшествия

В РЖД рассказали о ситуации на путях после столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге

ЧП произошло днем 28 июля на станции Купчинская
Петр КИБЕР
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На месте крушения двух поездов завершаются ремонтные работы. Фото: ГУ МЧС СПбНа месте крушения двух поездов завершаются ремонтные работы. Фото: ГУ МЧС СПб
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Представители Октябрьской железно дороги - подразделения РЖД - рассказали, что сейчас происходит на аварийном участке путей, где днем 28 июля столкнулись два встречных поезда. Тогда с рельсов сошли два локомотива и один вагон, а сами пути были разворочены.

- По состоянию на утро 29 июля подняты вагон, электровоз и одна секция второго электровоза. Продолжаются работы по подъему второй секции, восстановлению железнодорожного пути, стрелочных переводов и контактной сети, - сообщает пресс-служба ОЖД

Всего в работах по ликвидации последствий аварии задействованы около 180 ремонтных рабочих и инженерного персонала дороги. На место пригнаны два восстановительных поезда с подъемными кранами со станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Отметим, что ветка, на которой произошло столкновение, обособленная и предназначено исключительно для грузового движения.

По последним данным, пути восстановлены, поезда по ветке снова идут.

В Петербурге с рельсов сошли три локомотива (съемка: МЧС России по Санкт-Петербургу).! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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