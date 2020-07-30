Закончен ремонт ж/д путей после аварии двух поездов на станции «Купчинская»
Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД) закончили ремонт грузовых ж/д путей после жесткой аварии двух поездов на станции «Купчинская» в Санкт-Петербурге. Напомним, электровозы врезались друг в друга на стрелке и сошли с рельсов. Судя по видео от МЧС, которое показывает масштаб происшествия с воздуха, на путях во все стороны разлетелись 4 вагона. На восстановительные работы ушло практически 1,5 дня.
- К 23:00 29 июля специалисты Октябрьской железной дороги завершили все восстановительные работы на станции «Купчинская». Рабочие подняли два электровоза и один порожний вагон, а также отремонтировали поврежденный железнодорожный путь, стрелочные переводы и контактную сеть. Пропуск грузовых поездов через станцию по завершении работ организован в полном объеме, - отметили в пресс-службе ОЖД.
Последствия серьезной аварии устраняли 180 человек с привлечением специализированной техники. Добавим, что машинист одного из электровозов серьезно пострадал в аварии и угодил в больницу.
Появилось видео с воздуха, демонстрирующее масштаб столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ИСТОЧНИК KP.RU