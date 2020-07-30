Могла постирать органы в машинке: появились странные подробности смерти рэпера Versus Battle Энди Картрайта
Все большими подробностями обрастает смерть молодого петербургского рэпера Энди Картрайта, известного по выступлениям в Versus Battle. Некоторые из сведений по-настоящему жуткие. Так, стало известно, что жена музыканта, расчленившая его труп, могла...постирать внутренние органы в стиральной машинке.
- По предварительной версии, супруга рэпера простирала его внутренности в стиральной машинке, чтобы перебить исходивший от них неприятных запах, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.
Позднее появилась версия, что стирке подверглись окровавленные вещи мужчины.
Отметим, что жена 30-летнего музыканта сама сообщила о том, что при помощи ножа и пилы расчленила тело мужа. По словам 36-летней женщины, сам рэпер уже был мертв к тому моменту. Смерть, якобы, наступила из-за передозировки наркотиков.
Однако близкие друзья Энди Картрайта говорят, что он мог крепко выпить, но не прикасался к запрещенным препаратам.
Сейчас все обстоятельства трагедии выясняет следствие. Дело заведено по статье «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU
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