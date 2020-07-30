2020-07-30T15:30:24+03:00
Происшествия

Могла постирать органы в машинке: появились странные подробности смерти рэпера Versus Battle Энди Картрайта

Расчлененное тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте 29 июля
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Жена Энди Картрайта, расчленившая тело музыканта, могла постирать его органы в машинке.Жена Энди Картрайта, расчленившая тело музыканта, могла постирать его органы в машинке.Фото: СОЦСЕТИ
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Все большими подробностями обрастает смерть молодого петербургского рэпера Энди Картрайта, известного по выступлениям в Versus Battle. Некоторые из сведений по-настоящему жуткие. Так, стало известно, что жена музыканта, расчленившая его труп, могла...постирать внутренние органы в стиральной машинке.

- По предварительной версии, супруга рэпера простирала его внутренности в стиральной машинке, чтобы перебить исходивший от них неприятных запах, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.

Позднее появилась версия, что стирке подверглись окровавленные вещи мужчины.

Отметим, что жена 30-летнего музыканта сама сообщила о том, что при помощи ножа и пилы расчленила тело мужа. По словам 36-летней женщины, сам рэпер уже был мертв к тому моменту. Смерть, якобы, наступила из-за передозировки наркотиков.

Однако близкие друзья Энди Картрайта говорят, что он мог крепко выпить, но не прикасался к запрещенным препаратам.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняет следствие. Дело заведено по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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