Жену рэпера Энди Картрайта задержали по делу об убийстве

31 Июль 2020 2020-07-31T15:00:19+03:00

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Следствие задержало жену петербургского рэпера Энди Картрайта по делу о его убийстве. 36-летняя Марина Кохал, которая расчленила тело мужа и заявляла о его смерти от передозировки наркотиками, ранее находилась в статусе свидетельницы.

- Дело возбуждено по статье «Убийство». по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Напомним, что о смерти музыканта стало известно 30 июля. Наканне вечером об этом в полицию сообщила адвокат и приятельница жены рэпера. Чуть ранее ей позвонила сама Марина Кохал и рассказала, что ее супруг скончался несколько дней назад от передозировки.

При этом жена расчленила тело, расфасовала его в пять пакетов и часть сложила в холодильник. А чтобы останки не источали неприятный запах, части тела она пересыпала солью.

Позднее Марину Кохал а также ее мать допросили, но не задерживали. Дело о смерти Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) заведено по статье «Убийство»

Следов инъекций от шприца на теле рэпера эксперты не нашли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793698" frameborder="0"></iframe> Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в убийстве мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU