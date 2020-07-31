Жену рэпера Энди Картрайта задержали по делу об убийстве
Следствие задержало жену петербургского рэпера Энди Картрайта по делу о его убийстве. 36-летняя Марина Кохал, которая расчленила тело мужа и заявляла о его смерти от передозировки наркотиками, ранее находилась в статусе свидетельницы.
- Дело возбуждено по статье «Убийство». по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Напомним, что о смерти музыканта стало известно 30 июля. Наканне вечером об этом в полицию сообщила адвокат и приятельница жены рэпера. Чуть ранее ей позвонила сама Марина Кохал и рассказала, что ее супруг скончался несколько дней назад от передозировки.
При этом жена расчленила тело, расфасовала его в пять пакетов и часть сложила в холодильник. А чтобы останки не источали неприятный запах, части тела она пересыпала солью.
Позднее Марину Кохал а также ее мать допросили, но не задерживали. Дело о смерти Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) заведено по статье «Убийство»
Следов инъекций от шприца на теле рэпера эксперты не нашли.
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в убийстве мужа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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