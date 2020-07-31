Стало известно точное расписание первых игр «Зенита» в сезоне РПЛ 2020-21
Российская Премьер-Лига опубликовала точное расписание матчей нового чемпионата. Одновременно стал известен календарь первых игр «Зенита» в сезоне 2020-21 годов. Первая встреча состоится уже 11 августа с «Ротором» из Волгограда.
- Определен календарь первых шести туров сезона РПЛ. Первой официальной встречей «Зенита» в чемпионате России станет выездной матч с «Ротором». Игра пройдет 11 августа и начнется в 18:00 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
Дальнейшее расписание выглядит так: 2-й тур, 15 августа, 20:00 «Ростов» — «Зенит»; 3-й тур, 19 августа, 20:00 «Зенит» — ЦСКА; 4-й тур, 22 августа, 18:00 «Зенит» — «Тамбов»; 5-й тур, 26 августа, 20:45 «Динамо» — «Зенит»; 6-й тур, 30 августа, 16:00 «Локомотив» — «Зенит».
Напомним, что перед началом сезона «Зенит» успел подписать новый контракт с Артемом Дзюбой и взял в состав хорватского защитника Деяна Ловрена. При этом команду покинули Бранислав Иванович, Олег Шатов и Игорь Смольников.
ИСТОЧНИК KP.RU