С 7 августа автобусы в Пулково будут ходить каждые 5-7 минут

Автобусы в Пулково начнут ходить чаще. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительные автобусы выйдут на маршрут №39, связывающий метро «Московская» и аэропорт Пулково. С 7 августа интервал движения на оживленной линии составит всего 5-7 минут в зависимости от времени суток.

- Ежедневно на маршрут будут направляться пять дополнительных автобусов особо большого класса, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса»

Это уже не первое увеличение подвижного состава на 39-м маршруте. Причиной стал растущий поток пассажиров в Пулково и обратно.

Напомним, что со 2 августа из Петербурга начали летать самолеты в Турцию, которые поднимаются в воздух с полной загрузкой. Вскоре к зарубежным курортным направлениям добавится и Черногория.

Что касается автобусов, то в 2019 году на маршруте №39 были заменены все машины. Сейчас у пассажиров есть возможность не только оплатить проезд наличными, банковской или транспортной картами, но и подзарядить мобильники от USB-розеток в салоне.

Сами автобусы теперь заезжают на верхнюю эстакаду Пулково.