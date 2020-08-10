Беглов требует усилить контроль за ношением масок в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время нового заседания правительства выступил с поручением усилить контроль за соблюдением так называемого масочного режима в городе. Обращение в первую очередь было адресовано главам всех районов. Напомним, сейчас в Северной столице разрешается не носить маски только на открытом воздухе.

- Сегодня я еще раз обратил внимание (на эту проблему – Прим.Ред.) на совещании с силовиками. Это очень важно для нас, у нас есть вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году, и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу, - цитируют чиновника в ТАСС.

Добавим, что в последнем постановлении Смольного о послаблениях по коронавирусу содержится требование усилить от торговых центров контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. После критики от губернатора, заметившего в магазинах различные санитарные нарушения, в ТЦ начались массовые проверки.