Рэпера Энди Картрайта перед расчленением могли отравить лекарством для диабетиков

Рэпера Энди Картрайта могли отравить медпрепаратом для диабетиков. Фото: кадр с видео / YouTUBE

Новая версия появилась в деле о гибели известного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), расчлененное тело которого было найдено 29 июля в квартире на Невском проспекте, где музыкант жил с женой, их маленьким ребенком и тещей. Теперь следователи подозревают, что супруга могла отравить мужа.

- При изучении компьютера и телефона обвиняемой сыщики наткнулись следы поисковых запросов. Незадолго до смерти музыканта его жена многократно искала, как купить препарат для больных сахарным диабетом, - пишут «Невские новости».

При этом ни один из членов семьи рэпера диабетом, по предварительным данным, не страдал.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что искомый препарат - сильнодействующее средство, имеющее побочные эффекты. Один из них - впадение человека в гипогликемическую кому при передозировке.

Отметим, что версия жены Энди Картайта о том, что он умер от передозировки наркотиками (а она его расчленила после), своего подтверждения пока не получила.

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По словам женщины, она хотела избавиться от останков, а всем сообщить, что Энди загадочно исчез (подробности)