Балконы в доме на Лесном проспекте, где при обрушении пострадали трое рабочих, разбирали незаконно

Прокуратура нашла серьезное нарушение при демонтаже балконов в доме на Лесном проспекте. Фото: скриншот видео от Фонда капремонта

Прокуратура Выборгского района определила, что снос балконов в доме на Лесном проспекте, 37, корпус 1 был незаконным. Напомним, при скандальном ремонте фасада пострадало трое рабочих. Во время работ на мужчин рухнула балконная плита сверху. Двое оказались под завалами бетонной конструкции и угодили в больницу.

В Фонде капремонта тогда сообщили, что причиной происшествия стали нарушения технологии при демонтаже со стороны подрядной компании «ПСК Реконструкция». Но, как выяснили в прокуратуре, это были еще «цветочки». К дому-памятнику вообще нельзя было притрагиваться без разрешения Смольного.

- Подрядчик по договору с Фондом капремонта разбирал балконные конструкции и напольные покрытия объекта культурного наследия, несмотря на отказ КГИОП в согласовании проекта ремонтных работ. То есть без разрешения. Прокурор района внес представление в адрес руководителя строительной компании об устранении нарушений, - сообщили в надзорном ведомстве.