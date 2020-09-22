Доцент Соколов подал в суд на экс-любовницу и телевизионщиков за клевету

Доцент Олег Соколов подал в суд на бывшую возлюбленную и журналистов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скандальный доцент-расчленитель Олег Соколов подал в суд на ТВ-журналистов, создавших фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», рассказывающий о возможных других жертвах одиозного историка.

Судя по всему, подсудимый не теряет время в СИЗО. Соколов взбесился из-за документальной картины и считает, что информация телевизионщиков порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Такой же иск историк подал и к Екатерине Пржигодзкой, бывшей возлюбленной, которая утверждала, что доцент пытал ее – привязал к стулу жгутом, а затем 25 раз ударил по лицу и грозил ей утюгом.

- Истец просит взыскать с ответчиков по 1 млн рублей компенсации морального вреда и обязать опровергнуть их высказывания. Также Соколов требует удалить документальный фильм с платформы Premier. Предварительное слушание по иску назначено на 13 октября 2020 года в 11:30, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, процесс по делу Соколова, расчленившего свою невесту Анастасию Ещенко, длится почти 10 месяцев. Доцент признает свою вину в жестоком убийстве, а судья считает, что приговор пора ускорить.