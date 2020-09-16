Историк Соколов в суде то засыпает, то распыляется Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кажется, жизнь историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко уже рассмотрели под микроскопом, и никаких сенсаций от судебного процесса ждать не стоит. Но каждое заседание адвокаты и обвинение подкидывают новые подробности и версии того, что же все-таки произошло между возлюбленными в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года в квартире экс-доцента на Набережной Мойки. Мы собрали последние новости по делу историка Соколова на 16 сентября 2020 года.

Историк Олег Соколов находится в СИЗО уже 10 месяцев. Доцент признал свою вину в убийстве, а психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Вероятно, что приговор подсудимому вынесут до конца 2020 года. Экс-преподавателю грозит до 15 лет колонии.

Пара планировала свадьбу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, судебный процесс по делу Соколова стартовал 9 июня, до этого он несколько раз переносились из-за пандемии коронавируса. Сейчас уже состоялось порядка десяти слушаний. За это время Соколов успел поменять своего адвоката. Отказавшись от Александра Почуева, он нанял Сергея Лукьянова. Также в суде его интересы представляет сотрудник СПбГУ юрист Александр Торгашев, который специализируется на гражданских делах историка против его врага Евгения Понасенкова.

В суде уже успели выступить сам историк Евгений Понасенков, бывшая жена доцента Соколова Анна Кукушкина, друг Олега Соколова доцент истории Олег Вербовой, который вместе с военным офицером пил коньяк у Соколова после убийства, и брат Анастасии Ещенко Сергей.

Историку Соколову грозит до 15 лет колонии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На последнем заседании, 16 сентября 2020 года, историк Соколов вспомнил о своей свадьбе с Анастасией, которая должна была состояться за месяц до рокового убийства. Подсудимый предался воспоминанием и поделился болью, что во время поездки в Париж он с невестой потратил слишком много денег, поэтому они решили перенести долгожданное событие.

Что интересно, Соколов не стал возражать против того, чтобы судья продлила ему срок ареста в СИЗО еще на три месяца - почти до Нового года. На этом суд решили закончить.

На следующее заседание в суд вызовут медицинских экспертов, которые должна дать показания по уголовному делу. Самого Соколова пока допрашивать не будут. Планируется, что он расскажет об убийстве в финале процесса.

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