Синоптики рассказали, сколько дней продержится сентябрьское тепло в Санкт-Петербурге

Синоптики сообщили, насколько еще дней тепло задержится в сентябре в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики пролили свет на то, на сколько дней задержится тепло в Санкт-Петербурге в конце сентября 2020 года. Напомним, практически летняя погода придет в Северную столицу в грядущий четверг, 24-го числа. Тогда «жара» достигнет +22 градусов по Цельсию. В среду, 23 сентября, будет чуть прохладнее – до +20.

Летнее тепло придет в Санкт-Петербург благодаря воздушным массам из Южной Европы. Свое слово скажет и атлантический антициклон.

- Прогнозируем, что бабье лето в городе задержится до 26 сентября, - ранее сообщил «Комсомолке» ведущий синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

О солнечной погоде высказались даже в Смольном. Чиновники уверены, что тепло задержится в городе по воскресенье, 27 сентября. По словам главы комитета по энергетике Андрея Бондарчука, температура поднимется до +21 градуса. Именно поэтому в городе пока не дают отмашку для начала регулярного отопления.