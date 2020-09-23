«Лента» открыла два новых гипермаркета в Санкт-Петербурге

"Лента" объявила об открытии двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге на месте бывших магазинов Spar. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Лента» объявила об открытии двух новых гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Неудивительно, что магазины появились на месте обанкротившихся «коллег» из сети Spar, которые ранее арендовали большие помещения.

- У нас двойная радость – сразу два новых гипермаркета «ЛЕНТА» открылись в Санкт-Петербурге! Они располагаются по следующим адресам: улица Коллонтай, д. 10, лит. А; Славянка, Колпинское шоссе, д. 32/1, - сообщили в пресс-службе компании.

В «Ленте» добавляют, что оба гипермаркета работают круглосуточно, а на их территории находятся вместительные парковки.

Напомним, что магазины сетей Spar и «Семья», принадлежащие компании «Интерторг», стали закрываться в Северной столице еще в конце декабря прошлого года. Позже Арбитражный суд признал собственников банкротами. Не обошлось и без скандалов – многие сотрудники магазинов жаловались на трудности с получением расчета, а покупатели громили полки с продуктами из-за больших скидок.