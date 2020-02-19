Владельца магазинов Spar и «Семья» объявили банкротом

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:52:45+03:00

Решение в отношении компании «Интерторг» вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом компанию «Интерторг», которая владела закрывшимися сетями супермаркетов Spar и «Семья» («Народная семья»).

- Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, - говорится в решении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

Теперь «Интерторгу» должны назначить конкурсного управляющего, который займется процедурой банкротства и будет реализовывать имущество ритейлера, чтобы рассчитаться хотя бы по части долгов.

Напомним, что магазины Spar и «Семья» начали закрываться в Петербурге 19 декабря. Причиной стало бедственное финансовое состояние сетей и огромные долги перед поставщиками. Товар свозили в несколько магазинов, где покупатели устраивали настоящий погром, пытаясь урвать распродажную вещь.

Сотрудники супермаркетов в это время жаловались на трудности с получением расчета. В Петербурге «Интерторг» управлял 184 супермаркетами и 11 гипермаркетами Spar - по франшизе голландской компании, которой принадлежит торговая марка а также 249 универсамами «Семья».

Поначалу владелец собирался перезапустить бизнес, но потом отказался от этой идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU