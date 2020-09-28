Беглов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в сентябре в Санкт-Петербурге

Беглов связал рост заболеваемости коронавирусом с началом учебного года и возвращением горожан из отпусков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в сентябре в Санкт-Петербурге. По словам градоначальника, во-первых, это связано с началом учебного года. К слову, сейчас уже 34 школьных класса закрыты на карантин по COVID-19 или ОРВИ. Во-вторых, горожане массово вернулись в Северную столицу из отпусков.

- Однако эпидситуация остается под контролем. Масочный режим мы продлили до 11 октября. За весь период пандемии в городе выявили 42 494 случаев заболевания, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по стопам эфира на «России 24».

По данным на 28 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге провели уже 2,88 млн тестов на коронавирус. Смольный уже пообещал усилить контроль за соблюдением масочного режима. Также губернатор поручил проработать вопрос о переводе бюджетников на удаленный формат работы.