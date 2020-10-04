«До» и «после»: В старых зданиях Боткинской больницы идет ремонт

Девять месяцев назад на состояние зданий клиники пожаловались Владимиру Путину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прошло девять месяцев с тех пор, как на состояние Боткинской больницы – вернее, ее старых зданий на Миргородской улице – в прямом эфире пожаловались Владимиру Путину. За это время клиника обрела новое руководство, перепрофилировалась под прием коронавирусных больных и даже начала ремонтировать «боткинские бараки».

Фото: Артем КИЛЬКИН / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Как выглядят отремонтированные помещения в старых корпусах больницы сейчас, показал Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Впрочем, пока о капитальном ремонте, реконструкции или реставрации исторических корпусов речи не идет: в Боткинке проходит косметический ремонт.

Фото: Артем КИЛЬКИН / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

– Идут работы по обновлению лакокрасочного покрытия стен, а также сантехнические и электромонтажные работы в лечебных корпусах, – сообщают в ведомстве. – На сегодня завершены покраска стен в холле и на лестничной клетке одного из лечебных корпусов, отремонтированы кабинеты во врачебном здравпункте для бездомных, организовано хранение продуктов в складском помещении. Завершаются сервисные работы в двух боксах акушерского отделения больницы и в приемном кабинете поликлиники.

Фото: Артем КИЛЬКИН / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Ремонт ведут на средства больницы и силами ее же технических сотрудников. Одна известная марка краски предоставила Боткинке свою продукцию бесплатно.