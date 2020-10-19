Трех из четверых пострадавших детей отпустили из больницы после ДТП со школьным автобусом в Санкт-Петербурге

Трех детей отпустили из больницы после ДТП школьного автобуса со "Шкодой" в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, что трех из четверых пострадавших детей, которых увезли на «скорой» после жесткого ДТП школьного автобуса со «Шкодой», уже отпустили из больницы. Напомним, к вечеру на перекрестке улиц Купчинской и Малой Балканской легковушка протаранила «Газель», принадлежащую социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Ранее в ГИБДД сообщили, что травмы средней степени тяжести получили четверо детей, а также 50-летний водитель автобуса. Всех госпитализировали в больницу. Но позже «Комсомолке» пришли радостные вести от комитета по здравоохранению.

- Трех детей отпустили домой после осмотра специалистами. Только один госпитализирован, не считая водителя, - рассказали в комздраве.

Добавим, что ГИБДД и прокуратура проводят проверки по факту происшествия. По предварительной информации, причина аварии в том, что женщина на «Шкоде» не уступила «Газели», которая двигалась по главной дороге.