Мишустин посмертно наградил двух медиков из Санкт-Петербурга за борьбу с коронавирусом

Медиков из Санкт-Петербурга наградили за борьбу с коронавирусом, в том числе посмертно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух петербургских медиков, умерших в борьбе с коронавирусом, наградили посмертно в Москве. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил Орден Пирогова родственникам акушера-гинеколога Ларисы Веселаго и медсестры Валентины Шужиной, которые работали в НИИ имени Джанелидзе. О смерти обоих медработников «Комсомолка» писала ранее, когда в медучреждении выявили вспышку COVID-19 среди персонала.

- Наши медики совершили настоящий подвиг. Они проявили высочайший профессионализм, самоотверженность, готовность прийти на помощь, рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг, - цитируют губернатора Северной столицы в пресс-службе Смольного.

Также награды получили и медики, здоровье которых, к счастью, оказалось крепким во время пандемии. Медаль Луки Крымского получила медсестра урологического отделения Александровской больницы Екатерина Миронова. А Орденами Пирогова удостоены ректор Первого медуниверситета имени Павлова Сергей Багненко и заместитель гендиректора НМИЦ имени Алмазова Александра Конради.