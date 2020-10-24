Часть лепнины рухнула с дома на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге

На Суворовском проспекте упал кусок лепнины. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 24 октября, с фасада дома в центре Санкт-Петербурга откололся кусок лепнины. Все произошло днем на Суворовском проспекте. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/spb_today

- На Суворовском 18/6Б напротив булочной, только что, как я прошла, с фасада дома рухнула лепнина, - рассказала жительница Петербурга.

Судя по фото, масштаб разрушений небольшой, однако если бы такие части архитектурного украшения попали в человека, без увечий бы не обошлось. Тем временем в комментариях к записи пользователи соцсети поздравляют очевидца с днем рождения и удивляются его везению.

К сожалению, подобные происшествия в Петербурге не редкость, поэтому народ не сильно удивляется случившемуся. «Как будто недавно обстрел какой-то пережил», «последние камушки опадают», - пишут пользователи в комментариях.