По факту убийства депутата Александра Петрова заведено уголовное дело

Депутата Александра Петрова расстреляли под Выборгом. Фото: vbglenobl.ru

По делу об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова заведено уголовное дело. Следствие считает, что убийство было заказным. Известно, что вечеров субботу, 24 октября, мужчина находился в своем доме под Выборгом. Тогда-то все и случилось.

- По данным следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области, - отметили в следственном комитете.

В данный момент на месте преступления работает группа специалистов. Кроме того, следователи устанавливают, с кем в последнее время общался погибший, а также выяснят обстоятельства, имеющие отношение к расследованию.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала, что следственный комитет опубликовал видео с места заказного убийства депутата Александра Петрова.