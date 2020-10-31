Глава СК России поручил расследовать ДТП, в котором бесправник на «Ладе» насмерть сбил многодетную мать

Глава СК поручил разобраться в ДТП с погибшей многодетной матерью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного Комитета России взяло к производству дело, разобраться в котором поручил глава СК Александр Бастрыкин. Речь идет о смертельном ДТП, которое устроил 18-летний бесправник на «Ладе». Вечером 11 октября на пешеходном переходе он насмерть сбил женщину, которая шла домой к детям.

- В СМИ получила широкое распространение информация о ДТП, где водитель без прав насмерть сбил женщину, являвшуюся многодетной матерью. На скорости около 100 километров в час он пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем сбил пешехода и устроил ДТП с другой машиной, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как оказалось позднее, за рулем авто сидел 18-летний студент одного из колледжей, занимающийся единоборствами. Машину уроженец Дагестана взял у своего брата.

Кроме погибшей женщины, в ДТП пострадали двое пассажиров такси, в том числе ребенок, в которое «Лада» влетела по инерции.

До суда лихача арестовали, ему грозит 5 лет тюрьмы.