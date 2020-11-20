Дорожники усилят контроль за уборкой улиц после мощной метели в Санкт-Петербурге

В ночь на 21 ноября улицы Санкт-Петербурга будут чистить от снега 775 машин и 341 дворник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный поручил усилить контроль за уборкой дорог в Санкт-Петербурге после сильной метели, которая нагрянула в город днем 20 ноября. Напомним, некоторые жители Северной столицы принялись фотографировать красивые пейзажи, а кто-то угодил в жуткие пробки. В комитете по благоустройству отметили, что дорожники и коммунальщики готовы к погодным «качелям».

- Днем убирать улицы вышли 699 единиц техники и 1 300 дворников. Специалисты чистят проезжую часть и тротуары от снега, а также обрабатывают улицы солевым раствором. При ухудшении ситуации поможет резервный транспорт. А в ночь 20 на 21 ноября на улицах будут работать 775 единиц уборочной техники и 341 дворник, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Добавим, что в городе во всеоружии все 11 снегоплавильных и 7 стационарных снегоприемных пунктов.