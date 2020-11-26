Смольный отправил на доработку Единый стандарт организации питания школьников

Смольный проанализировал проект Единого стандарта оказания услуг питания для школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный отправил на доработку проект Единого стандарта оказания услуг питания для школьников. Документ, напомним, выставляет строгие требования к столовым в учебных заведениях от правила подачи еды на стол до состояния инвентаря и оборудования. Вдобавок в стандарте прописано, как именно нужно организовать работу в столовой или буфете-раздаточной.

- Документ пока что требует доработки. Он будет не только регламентировать производственные процессы, но и станет основой для родительского контроля. Его следует написать простым и понятным для всех языком, - цитируют вице-губернатора Николая Бондаренко в пресс-службе Смольного.

После ряда корректировок проект стандарта отправят директорам школ и специалистам по организации детского питания, чтобы они тоже могли внести свои замечания. Но и это не все – позже высказаться дадут и родителям учащихся во время общественных обсуждений.

Добавим, что в середине ноября в столовой одной из школ Кронштадта отравились больше 100 детей. Возбуждено уголовное дело.