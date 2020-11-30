До двух человек выросло число пострадавших при ЧП во Всеволожске

Два человека пострадали при ЧП во Всеволожске. Фото: ГУ МЧС ЛО

До двух человек увеличилось количество пострадавших при ЧП с газом во Всеволожске. Об этом сообщает региональное управление МЧ России по Ленинградской области. Известно, что один из пострадавших – ребенок.

- В Результате инцидента произошло разрушение межквартирных перегородок в трех квартирах на 12 этаже жилого дома. С нижних этажей было эвакуировано 40 человек. Пострадавших не обнаружено. Самостоятельно за медицинской помощью обратились два человек, один из них был госпитализирован, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Кто именно госпитализирован, спасатели не уточняют. Напомним, ч то ранее сообщалось об одном пострадавшем. Ребенок получил резаные раны от осколков стекла. Он получил помощь медиков, его жизни ничего не угрожает.

В 9:00 30 ноября во Всеволожске началось совещание с участием губернатора Александра Дрозденко и всех экстренных служб. На нем определят, как и когда будут восстановлены поврежденные этажи.

По факту ЧП заведено уголовное дело.