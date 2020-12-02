Глава петербургского Комитета по культуре получил выговор после концертов Басты в Ледовом дворце

Константин Сухенко получил выговор за плохую организацию культурных мероприятий. Фото: Артем КИЛЬКИН

Многотысячные концерты рэпера Басты, прошедшие в Ледовом дворце 27 и 28 ноября, стали причиной громкого скандала, внимание на который обратили даже на уровне правительства России. Смольный не мог не отреагировать на претензии со стороны премьер-министра Михаила Мишустина и нашел виновника. Им оказался глава городского Комитета по культуре.

- За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, председателю Комитета по культуре Санкт Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор, - сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, что на совещании правительства РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала массовые мероприятия подобного рода недопустимыми и указала на Петербург, как вопиющий пример несоблюдения карантинных норм.

Еще поддержал и премьер министр, сказавший, что ставить выгоду выше здоровья граждан - недопустимо.

После этого Ледовый пообещали закрыть.