«Подстегнул естественный отбор»: Шнуров еще раз поиздевался над рэпером Бастой

Шнуров опять "наехал" на Басту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкант Сергей Шнуров сделал еще один ход в «перестрелке» оскорблениями с рэпером Бастой, которая началась после многотысячного концерта последнего в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Массовое мероприятие в разгар пандемии вызвало возмущение Роспотребнадзора и привело к перепалке между двумя звездами шоу-бизнеса.

- Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор, - написал в очередном посте в соцсетях Шнуров.

Сергей Шнуров поиздевался над фанатами рэпера. Фото: instagram.com/shnurovs

По его мнению, только «не самые далекие люди» пойдут в нынешнее время на мероприятие, где велик риск заразиться коронавирусом. А собрав своих поклонников в одном месте, Баста сыграл на стороне очистительных природных процессов.

- Интересно наблюдать за тем, как прихожане «церкви Басты» , затянув хорально «когда меня не станет...», добровольно инфицируют себя. Еще раз вынужден сказать спасибо, от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту, - написал с издевкой Сергей Шнуров.

Рэпер пока не ответил лидеру "Ленинграда". Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что после концерта Басты и поднявшегося в СМИ шума Ледовый дворец отменил все ближайшие концерты на два месяца. А позднее с требованием приостановить работу площадки в суд обратился и Роспотребнадзор. Ледовому грозит закрытие на срок до 90 суток.

А главе петербургского Комитета по культуре в Смольном объявили выговор «За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры».

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