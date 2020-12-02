Назначена дата судебного заседания о нарушениях на концертах Басты в «Ледовом»

3 декабря в Санкт-Петербурге начнется судебное заседание по резонансным концертам Басты в "Ледовом". Фото: СОЦСЕТИ

Суд разобрался с датой первого заседания по резонансным выступлениям Басты в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Напомним, многотысячные концерты рэпера в разгар пандемии коронавируса подверглись критике со стороны общественности. В комитете по культуре Северной столицы заступились за музыканта и заверили, что нарушений на мероприятии не было. Позже за это глава комитета получил выговор. Сам Баста также отрицал малейшие проколы в плане мер безопасности.

- Невский районный суд принял к производству материалы об административном правонарушении в отношении ОАО «Дворец спорта». Судебное заседание назначено на 3 декабря 2020 года, - анонсировали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что проведение столь массовых мероприятий раскритиковал премьер-министр России Михаил Мишустин. С ним согласилась и глава Роспотребнадзора Анна Попова. После этого «Ледовый» временно закрыли.