Новые ограничения вступили в силу с 4 декабря 2020 в Санкт-Петербурге

Новые ограничения вступили в силу с 4 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые карантинные ограничения вступают в силу с 4 декабря 2020 в Санкт-Петербурге. Изменения в антикоронавирусное постановление были подписаны губернатором Александром Бегловым несколько дней назад. Это стало ответом Смольного на ситуацию с ростом заболеваемости и, в том числе, скандальным концертом Басты в Ледовом дворце.

- С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы. В зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств, - говорится в тексте постановления.

Кроме того, детям до 16 лет запрещается доступ в театры и на другие мероприятия, проводимые «иными организациями исполнительских искусств».

Также с 4 декабря отменяется норма по наполнению залов в театрах и кинотеатрах, даже если билеты были проданы задолго до мероприятия.

Одновременно ужесточаются и нормы проведения массовых мероприятий свыше 50 человек. Как на воздухе, так и в закрытых помещениях.