Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной Льва Щеглова

Сексолог Лев Щеглов скончался в Петербурге. Фото: Андрей ГАШЕВ

В Петербурге накануне, 11 декабря, ушел из жизни известный сексолог, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Ранее его госпитализировали в реанимацию с коронавирусом. Однако справиться с болезнью петербуржцу не удалось. Родные, друзья, коллеги и весь Петербург скорбят утрате. Соболезнования выразил и губернатор города Александр Беглов.

- Тяжелая болезнь унесла жизнь известного ленинградского-петербургского врача. Автор многочисленных научных трудов, активный общественный деятель, Лев Моисеевич обратил внимание на проблемы, которые широко не поднимались в нашей науке, - отметил Александр Беглов. - Человек талантливый, открытый, доступный он помог многим людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Он также добавил, что Лев Щеглов оставил яркий след в истории Санкт-Петербурга и медицины.