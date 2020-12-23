Владимир Путин наградил главу группы по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Президент России наградил Евгения Шляхто грамотой. Фото: Центр Алмазова

Владимир Путин наградил почетной грамотой главу рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге и по совместительству гендиректора НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто, как пишет «Мойка78».

- Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Шляхто награжден за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, - отмечают в издании.

Евгений Шляхто в последнее время не раз общался с «Комсомолкой» насчет эпидемиологической ситуации в Северной столице. К примеру, эксперт назвал фактор, повышающий риск умереть от коронавируса сразу в 9 раз, - ожирение. А весной Евгения Шляхто объявили Почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Добавим, что Владимир Путин наградил и других достойных из сферы здравоохранения – замглавы Росздравнадзора Валентину Косенко и замминистра здравоохранения Наталью Хорову.