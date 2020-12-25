В Турции состоялось второе судебное заседание по громкой трагедии о гибели 12-летней Алисы Адамовой в бассейне при отеле в городе Бодрум. Напомним, юная петербурженка захлебнулась водой во время купания, когда ее внезапно затянуло в дренажную трубу, на которой не было решетки. Врачи боролись за жизнь девочки почти 2 недели, но не смогли спасти ребенка. Прошло 1,5 года, а виновные до сих пор не в тюрьме. Прокуратура обвиняет менеджера отеля и техника. Какое-то время даже сами родители были в списке обвиняемых, что шокировало российскую общественность.- Владелец отеля все еще отрицает вину и пытается переложить ее на родителей. В суде также выступил свидетель со стороны обвиняемых, его непредвзятость вызывает сомнения. Мама и папа девочки дали свои показания лично, в Анталье. Они заверили, что Алиса много лет занималась плаванием и в обычной ситуации с ней ничего бы не случилось. В результате суд признал отца девочки потерпевшим по делу, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».Следующее заседание состоится только в апреле 2021 года. Ранее отец Алисы дал откровенное интервью «Комсомолке», где рассказал о реабилитации после трагедии и том, что он и супруга готовятся усыновить ребенка.