Маму 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся в бассейне в Турции, исключили из списка обвиняемых

Расследование гибели 12-летней Алисы Адамовой из Петербурга завершено со стороны прокуратуры Турции. Напомним, руку девочки летом 2019 года затянуло в дренажную трубу во время купания в бассейне отеля города Бодрума. Вся страна молилась за ее здоровье. Врачи боролись за жизнь Алисы 11 дней, но 28 августа она скончалась.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Несколько месяцев назад общественность шокировала новость о том, что турецкая прокуратура включила маму девочки в список обвиняемых. Только спустя 4 месяца российской стороне удалось вразумить ведомство. Это подтвердила «Комсомолке» адвокат Елена Хюннинен, представитель родителей Алисы в РФ и сотрудник АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры, Адвокатское Бюро»

- В прокуратуру предоставили сведения, которые позволили убедить ведомство в невиновности мамы. Дело в том, что в Турции другая система права. Там есть такое понятие как обвиняемый первой степени и обвиняемый второй степени. Непосредственно несут ответственность, и их изначально определили, менеджер и инженер отеля. А вот по угрозой стать обвиняемым второй степени была мама. Теперь вопрос закрыт, она переименована в деле исключительно как потерпевшая.

За жизнь девочки боролись 11 дней. Фото: СОЦСЕТИ

Уголовное дело направят в турецкий суд в городе Бодруме в мае 2020 года. Прокуратура требует, чтобы виновных лиц привлекли к ответственности за совершение убийства по неосторожности.

Что касается расследования гибели девочки в России, то оно до сих пор находится в Следственном комитете. По словам адвоката, обстоятельства происшествия все еще выясняются. Добавим, что в российском следствии родители Алисы фигурируют только как потерпевшие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

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