Близится большой православный праздник – Рождество Христово. В Санкт-Петербургской митрополии рассказали, где и когда пройдут главные службы. По традиции богослужения проведут в Казанском кафедральном соборе 6 и 7 января.Так, 6 января, в навечерие Рождества Христова, в 7:30 утра начнутся царские часы. Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 17:30 состоится исповедь, в 18:00 - Всенощное бдение с литией, в 22:00 - общая исповедь.Затем в 23:00 начнется Всенощное бдение и Божественная литургия, которые также совершит митрополит Варсонофий. Утром 7 января в 7:00 в Казанском соборе начнется ранняя Божественная литургия, в 10:00 - поздняя Божественная литургия, а в 18:00 -Великая вечерня.- В тот же день владыка совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Начало в 16:45, - сообщают в Санкт-Петербургской митрополии.Напомним, что общественный транспорт в связи из-за ограничительных мер по коронавирусу не будет работать в рождественскую ночь. Также ранее стало известно, что Исаакиевский собор отменил богослужение на Рождество.