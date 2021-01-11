Петербургский общепит оказался одной из самых пострадавших от пандемии отраслей экономики. Причем, как считает уполномоченный по защите прав предпринимателей города на Неве Александр Абросимов, не только в северо-западном регионе, но и в целом по России.- По окончании праздников, жалоб от предпринимателей к нам пока не поступало, но по официальным данным в Петербурге потери общепита - самые высокие по стране, - приводит слова бизнес-омбудсмена газета «Петербургский дневник».И даже послабления на новогодние каникулы - разрешение работать до 23:00 с 4 января вместо 10 и установка уличных столиков не сильно изменили ситуацию.- У нас тысячи предприятий общественного питания, но на веранды получено лишь три- четыре десятка разрешений - обустройство очень дорогое, - отметил Абросимов.При этом власти города стараются поддерживать бизнес, однако счет закрывшихся заведений идет на сотни. Многих коммерсантов не устраивают введенные Смольным правила. Рестораторы даже составляли «карту сопротивления», впрочем, движение прожило недолго.