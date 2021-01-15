Глава Северо-Западного управления на транспорте Следственого комитета (СК) России наградил за мужество и небезразличие петербургского машиниста Булата Жакеева, который в конце декабря 2020 года увидел на путях истекающего кровью школьника и помог ему продержаться до приезда врачей.- 26 декабря 2020 года в районе железнодорожной станций «Санкт-Петербург-Товарный-Витебский» был замечен мальчик, который попал под поезд и потерял обе ноги. Первым ребенка обнаружил Булат Жакеев. Машинист остановил состав, вызвал скорую медицинскую помощь и до приезда врачей оказал помощь школьнику, наложив жгуты и остановив кровотечение.Как позднее рассказала «Комсомольской правде» мама мальчика, с повреждениями бедренной артерии истекают кровью за считанные минуты, а ее сын продержался до приезда врачей почти час.Сейчас юный зацепер находятся на лечении в одной их больниц Петербурга. Ему предстоит долгое восстановление, а потом и протезирование. Делом о ЧП занимаются правоохранительные органы.