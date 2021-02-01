Суды Санкт-Петербурга арестовали 109 участников незаконной акции протеста

Петербургские суды рассказали о наказаниях участников незаконной акции протеста 31 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подвели итоги первого дня после окончания несанкционированной акции протеста, прошедшей в центре города в минувшее воскресенье, 31 января. Напомним, после «мероприятия» возбудили два уголовных дела на мужчин, напавших на полицейского, который после этого вынужденно достал пистолет. В целом, задержаний было больше, чем двумя неделями назад. Это доказывает и статистика судов.

- Итоговые данные по делам об административных правонарушениях на незаконной акции протеста на 1 февраля 2021 года такие: 109 арестов и 170 штрафов. Шесть дел вернули составителям протоколов. Еще шесть – прекратили в связи с отсутствием состава, - рассказали в пресс-службе судов.

Добавим, что губернатор Северной столицы раскритиковал протестующих за эгоизм и безответственность.