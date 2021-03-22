МВД устанавливает личность силовика, пнувшего в живот петербурженку Маргариту Юдину во время незаконного митинга

Личность силовика, ударившего Юдину ногой в живот на акции 23 января в Петербурге, не установлена Фото: СОЦСЕТИ

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уверяют, что до сих пор не нашли силовика, который во время незаконного митинга 23 января 2021 года пнул женщину в живот. Об этом в понедельник, 22 марта. рассказали правозащитники из "Команды 29", которые защищают пострадавшую Маргариту Юдину.

- 21 февраля Маргарита Юдина вместе с нашими юристами подала запрос в Главное управление МВД города. Она потребовала предоставить сведения о силовике, который ее ударил, а также возместить причиненный вред и принести извинения. В ответе сказано, что личность полицейского еще не установлена, а извинения он должен принести только, если его действия признают незаконными, - рассказали правозащитники.

В связи с этим у Юдиной и организации появился вопрос - кто же был тот молодой человек в форме, который приходил к женщине в больницу с цветами и извинился за свой поступок.

Напомним, что после инцидента на несанкционированной акции, 55-летняя Маргарита Юдина попала в больницу с черепно-мозговой травмой.