Гатчинский парк закроется на просушку на неделю раньше объявленного

Гатчинский парк закроется на просушку с 27 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Знаменитый парк Гатчинского дворца закроет двери, точнее ворота на неделю раньше объявленного срока. Просушка начнется здесь уже с 27 марта, а не с 5 апреля. И займет она целый месяц. Причиной стало резкое таяние снега.

- Внимание! В связи с резким потеплением Гатчинский парк закрывается на просушку с 27 марта по 30 апреля, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Гатчина».

Напомним, что с 24 марта на просушку также закрылись многие парки и скверы Санкт-Петербурга. В зависимости от погодных условий, они будут закрыты до месяца. Ориентировочная дата открытия - 1 мая. Впрочем, если температура будет высокой, а солнце жарким, то земля может просохнуть и раньше.

А вот знаменитый парки Петергофа устроены иначе и им просушка не требуется. С 24 апреля здесь начинается сезон фонтанов и вводится платный вход. А пока парки Петродворца и Ломоносова можно посетить совершенно свободно.