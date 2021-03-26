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Общество26 марта 2021 15:42

Группа туристов, в которой погибла 12-летняя петербурженка, уедет из Мурманской области 27 марта

Вторую группу подростков отправят домой днем позже
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Первая группа петербургских туристов уедет из Мурманской области 27 марта. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, когда наконец вернутся домой туристы из петербургского клуба «Скиф». С одной из групп турклуба 22 марта произошло ЧП - на детей и сопровождавших их взрослых сошла лавина в Хибинах. Жертвой происшествия стала 12-летняя девочка.

- На данный момент у нас в санатории находятся две группы. У участников первой - с которой произошло ЧП, билеты на поезд на 27 марта. Им до этого времени были предоставлены проживание и питание в санатории. У второй группы - билеты на 28 марта. Всех их также разместили в санатории. Родители пятерых детей приняли решение забрать их самостоятельно: троих подростков уже забрали, еще двоих ребят заберут сегодня, - написал на страничке ВКонтакте глава Мурманской области.

Напомним, что родители юных туристов жаловались на то, что их детей не сразу отправили домой, а оставили в санатории в Кировске. Власти объяснили это ведущимися следственными действиями - руководитель тургруппы арестован.

В самом турклубе уже приняли решение отозвать в Петербург все восемь групп подростков.