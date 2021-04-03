На станции «Технологический институт» возложили цветы в память жертв теракта в метро

На станции "Технологический институт" возложили цветы к памятной доске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге закончились официальные траурные мероприятия в связи с четвертой годовщиной теракта в метро, произошедшего 3 апреля 2017 года. На станцию «Технологический институт», на подъезде к которой террорист-смертник устроил взрыв, пришли родные погибших и официальные лица.

- К мемориальной доске, установленной на платформе, принесли цветы родственники погибших, представители метрополитена и глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

При взрыве погибли 15 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что по просьбам родных, день памяти начался в 12:00 с панихиды в Троице-Измайловском соборе Петербурга. После этого немногочисленная процессия дошла до станции «технологический институт», где в 13:00 была запланирована церемония возложения цветов.

Боль от потери не утихла и спустя четыре года. Фото: Артем КИЛЬКИН

А утром 3 апреля с обращением к жителям города выступил губернатор Александр Беглов.

- В тот тяжелый день жители нашего города проявили гражданское мужество, выдержку, готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду. Добрые дела всегда отличали настоящих ленинградцев-петербуржцев, характер которых особенно проявляется в период испытаний. Так не раз бывало в нашей истории, - отметил градоначальник.

На церемонии возложения цветов побывал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров:

- Ушли молодые, красивые ребята, у которых вся жизнь была впереди. Ушли и ветераны - 15 человек наших ленинградцев-петербуржцев. Самое страшное зло - терроризм, - отметил председатель парламента.