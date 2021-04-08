Суд запретил застройку в границах крепости Ландскрона на Охтинском мысу

В Петербурге временно запретили застраивать землю бывшей крепости Ландскрона. Фото: "Газпром"

Куйбышевский районный суд Петербурга запретил комитету по госконтролю и использованию памятников (КГИОП) выдавать разрешения на застройку участка на Охтинском мысу, где ранее располагалась шведская крепость Ландскрона. Напомним, градозащитники с рядом депутатов давно борются за то, чтобы на исторической земле не возвели общественно-деловой комплекс «Газпрома». Недавно Владимир Путин заинтересовался идеей создания на месте музея-заповедника, что в том числе и помогло защитить уголок на Охтинском мысу.

- Позиция ответчика состоит в том, что на спорной территории объекты, обладающий признаками объектов культурного наследия, отсутствуют, - приводят детали судебного заседания в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

И действительно, остатки Ландскроны сейчас не имеют охранного статуса. Но защита земли от суда пока предварительная и временная. Споры о включении объекта в список памятников культурного наследия продолжатся.